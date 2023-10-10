【以巴戰爭】英美5國譴責襲擊 歐盟商討凍結巴人援助

美國聯同其他4個盟國發出聯合聲明，譴責巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的攻擊，重申支持以色列。歐盟預計將在周二（10日）商討，是否凍結巴勒斯坦援助。俄羅斯批評美國無助解決以巴問題，憂慮中東可能爆發更大規模戰爭。

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美國總統拜登（Joe Biden）﹑英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）﹑法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）﹑德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）周一（9日）通電後發出聯合聲明。

聲明強調哈馬斯的恐怖主義行動毫無合理理由及合法性，必須全面遭到譴責，表明不可能合理化恐怖主義行動。5國重申將支持以色列捍衛自身及人民與反抗暴行，強調此時非以色列敵對國家可以利用獲利的時間。

歐盟委員會鄰里和擴大委員會專員瓦爾海伊（Oliver Varhelyi）周一宣稱，歐盟將重新評估向巴勒斯坦人民提供﹑價值6.91億歐元（約57.1億港元）的發展援助。

但歐盟委員會及後反駁，未有重新評估援助，惟稱暫時亦未有打算撥款。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）指暫停援助變相懲罰所有巴勒斯坦民眾，不符合歐盟在地區的利益，稱舉動只會鼓動恐怖份子。

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外交消息人士透露，歐盟已通知巴勒斯坦相關人士，成員國外長將在周二召開緊急會議商討援助問題。

俄羅斯克里姆林宮譴責針對猶太人及巴勒斯坦人的暴力行為，呼籲各方恢復和平，憂慮暴力可能升級，變成中東地區大規模衝突。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）同樣譴責事件，但批評西方如果單純認為譴責針對以色列的暴力能夠解決長年以來的以巴問題將是十分短視。

拉夫羅夫指摘美國嘗試主導以巴對話，漠視有利和談的巴勒斯坦人立國問題，批評美國的破壞性政策阻礙中東和平四方集團（Middle East Quartet）嘗試建立的和平框架。

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責任編輯：吳漢培