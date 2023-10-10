▲ 【大行看法】瑞銀財管：市場情緒或觸底回升 短期繼續採取側重成長股槓鈴策略

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告指，隨著經濟在政策、增長和科技創新的支持下出現好轉，市場情緒可能將觸底回升，建議短期內繼續採取側重成長股的槓鈴策略，由於中國經濟增長將在中長期內放緩，投資者應借此機會佈局在受益於結構性增長的企業和防禦型股票；信用債方面，依然在投資級債券中採取槓鈴策略並精選澳門博彩債券。

瑞銀財管報告提到，隨著更多支持政策推出及其效應逐漸顯現，預計未來數月房地產銷售將在低位回穩，第四季GDP增長將溫和回升至4.5%左右。該行認為，基於對年底前經濟復甦的預期，短期配置繼續側重於周期型股票，槓鈴策略偏重於成長性，一方面持有較高的需求敏感型類股（互聯網和消費）以及上游週期性行業（例如材料和工業），另一方面，增加了防禦股、具有高股息收益率和穩健現金流的企業，以抵禦當前的市場波動。

瑞銀財管：應藉機會進行再平衡 關注結構性增長股票

不過，瑞銀財管報告提醒，踏入第四季之際，投資者應藉此機會開始為未來一年乃至更遠的將來進行再平衡，隨著中長期內結構性因素的重要性上升，建議將部份關注焦點從周期性轉向受期於結構性增長的股票，與中國的長期增長方向保持一致。

但報告認為，考慮到增長放緩的前景以及地緣政治局勢持續緊張，投資者仍需要配置一定比重的防禦股，看好國內市場營收佔比較高、現金生成能力較強、資本管理積極且多年來股息收益率較高的公司。

看好亞洲AI供應鏈企業

亞洲科技股方面，瑞銀財管報告認為，在AI 熱潮下，亞洲供應鏈企業獨具優勢（尤其是台灣地區），包括圖形處理器（GPU）供應鏈、人工智慧伺服器和網路硬體等方面的公司。

報告又認為，具吸引力的估值和強勁的盈利增長，疊加產品週期和AI助推需求增長，使得亞洲傳統的IT 供應鏈公司頗具投資吸引力。此外，亞洲其他科技類股也不乏機會，例如中國的軟體和網路安全行業，以及目前表現落後的部份中國和東協（東盟）互聯網類股。

相關文章：

【大行看法】高盛「市場輪動模型」看好未來3個月H股勝A股 籲買入H股及恒生科指迎年底反彈

【大行看法】安本羅勛：美債息將於今年內保持波動 偏好3大投資主題

責任編輯：李哲毅