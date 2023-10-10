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【港人消費】八達通：中秋國慶連假香港夜間交易飆升　北上消費潮刺激八達通銀聯卡使用量

Hot Talk 12:00 2023/10/10

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【港人消費】八達通：中秋國慶連假香港夜間交易飆升　北上消費潮刺激八達通銀聯卡使用量

港人北上消費成風，八達通周二（10日）表示，受惠中秋假日及「十一黃金周」（9月29日至10月2日），港人北上亦帶動八達通銀聯QR code使用量急增6成。同時，受惠於政府夜經濟推動計劃以及長假期帶動消費，八達通夜間消費（即晚上9時至凌晨2時）的交易金額及交易宗數，較平日周末夜間分別上升1成，及接近2成。

八達通的夜間消費交易金額及交易宗數飆升，八達通指出，一衆零售行業中，交易金額增長最高的商戶類別包括電影院 、百貨公司等。當中，於電影院的交易金額更激增接近5成。

八達通：年初至今八達通發卡量600萬

疫情緩和，旅遊業逐漸復常，八達通提到，自今年1月至10月2日，實體及手機八達通（包括激活舊咭和辦理新咭，全新開通旅客版手機八達通）的發卡量已達600萬。

另外，相比起一般周末，連假期間旅客版手機八達通每日發卡量上升近1倍半，每日使用量上升6成。 旅客除了使用手機八達通乘搭公共交通外，亦多用作餐飲食肆消費；與疫情前使用實體八達通比較，人均消費上升1倍半，每宗交易金額亦有7成升幅。

八達通又稱，隨著近期流行的「深度遊」旅行新常態，一些具特式的地區餐飲小店亦廣受歡迎，佔食肆總交易金額超過4成。

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記者：李哲毅

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