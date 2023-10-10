【創業之都】StartmeupHK 創業節 11 月中舉行　雲集 2 萬初創及投資者探討 Web3 等主題

▲ 署理投資推廣署署長蔣學禮表示，香港是企業開展業務的理想地，更是亞洲其中一個最蓬勃發展的初創城市。

由投資推廣署策劃的2023年 StartmeupHK 創業節，將於11月8至17日舉行。今屆主題是「勇闖未來,迎接無限可能」，將圍繞第三代互聯網(Web3)、健康科技、房地產科技、绿色科技及遊戲化金融(GameFi)等多個熱門主題探討。

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今屆創業節的8個主要活動及社群活動，將於香港多個地標 舉行，並邀請到全球多位商業領袖及創新企業家擔任演講嘉賓。此外，本屆創業節亦將提供多場互動體驗，包括創投比賽、初創投資配對、創科展示、招聘會及交流酒會等。大會亦將於11月15至16日在曼谷舉行海外活動，雲集國際高管人員和創新專家，共同討論促進創新及增長的企業策略。

署理投資推廣署署長蔣學禮表示，香港是企業開展業務的理想地，更是亞洲其中一個最蓬勃發展的初創城市：「這裡既培育了十多家獨角獸公司，同時見證着初創公司數量迅速增長。」

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「強大的培育及催化網絡，還有一眾經驗豐富的天使投資者和創投機構，均為本地初創生態圈提供結實的支持。香港政府將繼續透過增加撥款支援創新及科技投資、推動科研，培育高潛力的科技初創企業，致力支持初創企業的發展及成功。我們的目標是讓香港成為初創企業開展業務的理想基地。」他說。

責任編輯：李智賢

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