【保險合作】香港電訊Club Care夥拍富衛香港推網上投保平台Club Care

▲ （由上至下、左至右）Club Care 行政總裁趙惠珊、香港電訊數碼投資業務行政總裁梁海儀、富衛香港及 澳門首席市務及數碼總監謝振國、富衛香港夥伴營銷助理副總裁林啟文、The Club首席營運總監周銘成、富衛香港市務及傳訊副總裁陳虎。

香港電訊 （06823） 旗下持牌保險代理機構Club Care 與富衛香港保險宣布，合作推出網上投保平台Club Care，Club Care平台代理一系列富衛網上投保產品，如人壽、醫療（包括自願醫保）及意外保險產品，並會不時安排及提供不同推廣優惠。

The Club會員成功於Club Care 平台投保指定富衛保障，首年每繳付1元保費可享1 Club積分回贈，相等於20% 保費回贈，積分可在The Club兌換產品及健康體驗。另外，由即日起至2023年10月31日，客戶透過Club Care 平台成功投保指定富衛保險計劃，最高可享首年保費半價優惠。

香港電訊數碼投資業務行政總裁梁海儀表示，香港電訊數碼投資期望在單一數碼生態圈內滿足客戶所需，並成為他們日常生活的緊密夥伴，很高興能夠與富衛合作，透過Club Care，結合數碼商務 （digital commerce） 和保險科技 （insurtech） 的優勢，將生態圈進一步擴展至健康保障領域。

富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國指，是次與香港電訊旗下Club Care合作推出Club Care平台，並藉著The Club的網絡，將網上保險體驗帶給更廣大客戶，亦是富衛十周年的重要里程碑。富衛將持續拓展網上投保產品及服務，為大眾提供緊貼生活需要、簡單易用，且性價比高的保障。

Club Care推出「Club Care 全民狂賞百萬積分大抽獎」，客戶由即日起至11月24日期間，於Club Care平台登記抽獎並符合指定條件，即可參加大抽獎，有機會瓜分100萬Club積分。

相關文章：

【AI熱潮】香港電訊：Al應用方案有助企業優化業務 對相關業務前景樂觀、將繼續加大AI投資

【香港電訊6823】李澤楷：出境漫遊回復至疫情前6成 大派定心丸「唔cut 」NowTV

責任編輯：李哲毅