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【網絡安全】黑客盜取基因檢測公司數據　數百萬用戶資料暗網出售

科技 11:38 2023/10/10

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23andMe發言人表示，在暗網遭出售的客戶個人數據，是在「未經用戶授權的情況下，從23andMe.com的個人賬戶中收集」。（法新社）

企業遭黑客盜取重要資料，是現今網絡世界時有發生的事。近日有黑客盜取了基因檢測公司「23andMe」的內部資料，當中包括數百萬名用戶的姓名、照片、出生細節和種族等數據，並在暗網以數千美元出售。

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23andMe的服務是分析客戶的DNA 樣本，以了解他們的健康狀況、親屬關系和家族原居地等資料。據悉，是次被出售的樣本數據，更包括知名的企業家，例如Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）、Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）等。

23andMe發言人表示，在暗網遭出售的客戶個人數據，是在「未經用戶授權的情況下，從23andMe.com的個人賬戶中收集」，惟事件現仍在調查中，並強調該公司的網絡安全系統並沒有被入侵。

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該公司相信，被出售的數據是被黑客盜取，他們收集了早前洩露的用戶憑證，然後利用23andMe網站的「DNA Relatives」工具，與擁有相似基因訊息的人建立聯繫，從而收集更多實際上並未遭入侵的其他人訊息。

責任編輯：陳卓賢

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