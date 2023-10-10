【以巴戰爭】以軍發現1500具武裝分子屍體 哈馬斯威脅殺人質（第二版）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周一（9日）表明，反擊巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）攻勢只是開始，警告攻擊陸續有來。哈馬斯亦威脅，以色列持續轟炸加沙走廊地區（Gaza Strip），將殺害被擄人質。

（第二版更新以色列指發現1,500具武裝分子屍體）

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以色列國防軍被指在周二（10日）的簡報中聲稱，在以國境內發現1,500具哈馬斯武裝分子屍體，確認自上周六起已有900名以色列人死亡。

內塔尼亞胡表示，針對哈馬斯上周六（7日）突襲的反攻只是開始，強調未來數日將持續攻擊敵人，對哈馬斯產生「世代震撼」影響。他重申任何哈馬斯據點將會變成瓦礫，以軍稱擊中加沙地區的1,000個目標。

內塔尼亞胡指出，以色列境內仍有為數不少的巴勒斯坦槍手活躍，指控他們殺害被扣上手銬的兒童。以色列駐倫敦發言人指軍方已提醒以國公民，準備留在防空洞或避難所3日。

哈馬斯發言人同日威脅，如果以色列在未有提前警告下擊中加沙民居，將會殺害一名以色列人質報復。以色列外長科恩（Eli Cohen）表示，超過100名以色列人在周末被擄走。

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加沙地區衛生部表示，以軍轟炸導致最少687名巴勒斯坦人死亡，另有超過3,700人受傷。加沙北部及東部地區巴勒斯坦民眾據報接獲以色列安全部門人員來電或訊息，促請他們撤離，警告以軍將在當地執行軍事行動。

以色列媒體指周末南部遇襲中，喪生人數已超過900人，最少2,600人受傷。其中Be'eri的一個社區中，多達逾100人死亡。

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責任編輯：吳漢培