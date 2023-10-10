▲ 【TSLA】天風證券郭明錤：Tesla Cybertruck最快年底出貨 2025年出貨量料達24萬至26萬部

天風國際證券分析師郭明錤估計，Tesla特斯拉（美：TSLA）電動貨車Cybertruck最快將在年底開始出貨，預期Cybertruck2023、2024與2025年出貨量分別為「100至200部」、「10萬至12萬部」與「24萬至26萬台」。郭明錤又稱，Cybertruck的創新設計，例如空氣動力學效率，所帶來的競爭優勢可望維持至2030年，亦即全新設計的Cybertruck 2可能需至2030年後才會開始出貨。

郭明錤又稱，Tesla在推出Cybertruck 2前，Cybertruck亦會在外觀設計大致不變下，推出規格升級或修改的版本，估計Cybertruck對Tesla未來數年內營收與利潤成長的顯著貢獻是顯而易見的，且此貢獻在可見未來不受季節性與景氣衰退影響。

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記者：李哲毅