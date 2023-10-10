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【AI芯片】傳微軟下月推AI芯片「Athena」　減低對NVIDIA依賴

科技 12:40 2023/10/10

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預料微軟將在11月的「Ignite開發者大會」上，宣布公布AI芯片Athena。（法新社）

自去年底開始AI熱潮席捲全球，市場對芯片製造商NVIDIA的GPU需求甚殷，其中微軟（Microsoft）旗下的Azure AI 服務和Copilot等，都需使用前者的H100 GPU運行。為減低對NVIDIA的依賴，有傳微軟下月將推出自家製的AI芯片「Athena」。

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據外媒The Information報道，微軟將在11月的「Ignite開發者大會」上，宣布公布AI芯片Athena。據悉，該芯片項目早於2019年就啟動，至今已有300 人投入相關開發工作，當中的第一代芯片或以台積電5 納米製程生產。

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鑑於微軟的Azure AI、Bing Chat、Bing Creator和Copilot 等服務和軟件，都是高度依賴NVIDIA的芯片運行；而即將採用的Athena，其性能將優於微軟現時採用的AI芯片，預計將為該公司節省AI業務上的時間和金錢。

責任編輯：陳卓賢

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