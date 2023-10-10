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【滬深港通】花旗及滙豐成首批使用港交所SYNAPSE平台的銀行　加快交易後工作及結算流程

股市 10:22 2023/10/10

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【滬深港通】花旗及滙豐成首批使用港交所SYNAPSE平台的銀行　加快交易後工作及結算流程

港交所 （00388） 推出滬深港通交易結算加速平台 HKEX Synapse（Synapse），花旗集團證券服務部宣布，已順利於Synapse平台完成華夏基金（香港）的交易結算，為於10月9日啟用的Synapse平台上首批執行及結算的交易之一。Synapse為港交所新設的滬深港通交易結算加速平台，Synapse利用最新技術來提高結算後流程的市場效率和透明度，是滬深港通的最新優化措施。 

港交所新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈表示，花旗集團是首名能將自身託管平台與Synapse完全整合的參與者，令交易由首日起即可順暢執行，感謝花旗集團和一眾參與者由Synapse的設計、研發至推出始終提供協助，並期待平台繼續發展，迎來更多機構參與。

Synapse平台鞏固香港的國際金融中心地位

花旗集團證券服務部香港區主管陳小妮稱，滬深港通是國際投資者投資於中國內地證券的首選途徑，Synapse平台進一步鞏固香港的國際金融中心地位並增強了現有的市場基礎設施​。

另外，滙豐亦是首批使用香港交易所Synapse的銀行，將利用有關結算加速綜合平台，進一步提升滬股通和深股通的交易後工作及結算流程。滙豐資本市場及證券服務環球托管業務主管Suvir Loomba表示，非常高興可以參與香港交易所Synapse的試用計劃，為前期開發工作作出貢獻，並在測試完成後落實使用全新的結算平台。

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編輯：陳韻妍

港股 香港交易所（00388） 花旗銀行 香港交易及結算所有限公司 深股通 滬股通 深港通 香港 滙豐控股（00005）
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