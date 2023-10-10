▲ 【以巴衝突】德銀：地緣政治風險加劇通脹壓力 或重演1970年代的滯脹時期

以色列與巴勒斯坦爆發嚴重衝擊，以色列下令全面封鎖加沙地帶，德銀宏觀策略師Henry Allen認為，從以巴衝突事件來看，地緣政治風險可能會突然爆發，事件加劇了通脹壓力，不排除通脹預期可能會出現像上世紀70年代的滯脹時期般失控。

「當前與1970年代最明顯的相似之處，就是能源價格飈升，特別是國際油價。」1970年代發出兩次油價急升的情況，均源於中東戰爭爆發，於1973年至1983年間，大部分國家經濟大幅下滑，但期內全球平均通脹率達11.3%，為前十年的逾3倍。

目前正面對另一場通脹衝擊的風險

Henry Allen指，現時主要經濟體的通脹一直高於目標水平，市場對通脹下降速度的樂觀情緒一再出現，而多個行業的工人出現罷工要求加薪，甚至今年冬天被厄爾尼諾天氣模式主導的可能性也在增加，這些現象均與1971年發生的情況相若，食品價格面對上升壓力，「顯然目前正面對另一場通脹衝擊的風險」。

1970年代至1980年初，美國工要定期要求加薪7%、8%甚至9%，以彌補油價上升，因此發動工業行動。「與70年代相比，即使目前的罷工規模擴大至十年最高，但工業行動仍不及當年。」

能源供應的衝擊都給經濟帶來嚴重困難

他續稱，無論是1970年代還是今天，能源供應的衝擊都給經濟帶來嚴重困難，因為價格飈升同時推高通脹並抑制經濟增長，而油價上漲將令各國央行陷入困境，因當局需要在全球經濟增長放緩下繼續對抗通脹。

不過，Allen認為，今日環球經濟仍有可能避過滯脹出現，因消費物價升幅未如當年般快，供應鏈問題已大致紓緩，而且大宗商品價格已回落至俄烏戰爭爆發前水平，更重要的是，70年代較今天更倚賴能源，故能源衝擊對經濟造成的損失會更大。

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編輯：陳韻妍