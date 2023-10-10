數據在實現低碳轉型中至關重要

氣候變化帶來的自然災害日益頻繁，而且破壞力不斷加劇。同時，氣候風險有可能帶來財務風險。為實現《巴黎協定》，各經濟體需要做出重大的調整，在2030年前將全球碳排放量減少一半，進而在2050年前達到淨零排放。這趨勢也為投資者帶來不容錯過的機遇。

不過，投資者在氣候和可持續發展的投資方面也面臨眾多複雜挑戰。首先，在如何界定ESG投資，以及計算基金中可持續投資的比例方面，業界缺乏共識。其次，在如何有效衡量企業對現實世界的影響和潛在風險方面，也未被普遍接受共識。第三，全球在數據披露治理方面缺乏被廣泛採用的可持續發展框架，這使得金融機構很難獲得具有可比性且可靠的數據。

與此同時，投資機構需要面對ESG投資産品需求的增長、投資者對「漂綠」的擔憂，以及日益嚴格的可持續金融監管要求。因此，投資者在投資決策時不僅需要查看財務數據，還需要了解企業如何管理氣候風險，以及他們如何調整業務策略，從而在低碳經濟中獲取機遇。

以氣候數據為例，企業的溫室氣體直接或間接排放量，企業的短期、中期和長期溫室氣體預期排放量等數據嚴重不足，而且數據質量參差不齊。投資者需要溫室氣體排放數據，計算基金的碳足迹、可預期的脫碳路徑，從而做出明智的投資決策。

企業亦需要披露具透明度及具分析性的數據，以評估氣候風險對該企業的影響程度，包括清晰的情景分析，以了解極端天氣條件引起的風險，以及與政府綠色能源支持計劃或清潔技術領域創新相關的轉型風險。

投資者需要具備一個整體視角，有助其準確地基於可持續發展目標評估投資機會，而能夠將企業發展戰略與可持續發展監管要求和企業融資政策無縫連接的數據十分重要。

雖然監管法規出台會帶來合規方面的挑戰，但也有助於投資者清楚地了解可持續投資，並更加容易地對比不同的機會。不少新法規都切實要求投資機構在投資活動中考慮可持續發展因素，這被認為是應對氣候變化的有效手段。 歐盟的可持續金融分類法以及未來的英國綠色分類法都是如此。

中國對全球能源轉型的貢獻日益凸顯。彭博新能源財經研究數據顯示，2023年上半年，中國可再生能源投資再次位居全球第一。中國的光伏裝機量較去年增長了154%。目前中國太陽能發電已佔整體電力裝機容量的17%，超過水電，成為僅次於煤電的第二大電力來源。

滬深300指數的構成也反映這一變化：該指數目前包括20家可再生能源企業，而2021年只有7家。換言之，中國上市公司滿足歐盟分類法實質性貢獻測試的比例達到約6.8%，超越了歐洲，在歐洲這一比例僅為2.7%。儘管已經取得很多成果，全球實現淨零路徑仍待回到正軌。

全球需要的轉型投資是目前實際投資的四倍。要實現這一變化，需要投資者行動起來，而能信賴的數據至關重要。

作者︰彭博全球可持續金融解決方案主管Patricia Torres

責任編輯︰梁浩碩