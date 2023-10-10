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全球價值鏈的演進趨勢

宏觀解讀 09:42 2023/10/10

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全球價值鏈是現代全球經濟體系的核心組成部分，代表著產品和服務在全球範圍內的不同環節分工與協作。從過去到現在再到未來，我們可以清晰地觀察到其中的關鍵趨勢和變化。

過去：成本效益最大化推動全球價值鏈演化。回顧過去幾十年，全球價值鏈的發展與全球化過程密不可分。全球化的浪潮推動了生產要素的跨國流動，企業開始尋求全球範圍內的成本效益最大化。這一時期的全球價值鏈表現出以下特徵：首先，全球範圍內的生產重新分配。隨著全球化的推進，企業尋求在全球範圍內重新分配生產環節，以最大程度地降低成本並實現利潤最大化。其次，隨著產品層面的分配與集聚，不同國家逐漸形成了自身的產業優勢，進一步細化了全球價值鏈。

現在：疫情衝擊加速全球供應鏈向近岸轉移。近年來，全球價值鏈的演變受到了物理因素和情緒因素的影響，導致了重新分配的約束條件發生了改變。首先，物理因素的衝擊對全球供應鏈造成了嚴重影響。自然災害、疫情暴發以及地緣政治緊張局勢等因素，都給供應鏈帶來了巨大挑戰。其次，情緒因素也對全球價值鏈的穩定產生了影響。貿易保護主義政策以及消費者對“本土產品”的需求增加，都導致了供應鏈的不確定性。企業開始重新評估風險，考慮將生產回歸國內或者尋找更近、更可靠的供應鏈合作夥伴。

未來：全球價值鏈將保持動態演進。在未來，全球價值鏈將繼續演進，且呈現出四種持續性趨勢。首先，價值鏈的向上移動仍將繼續。隨著全球化和技術進步的推動，企業和國家正在積極尋求更高層次的增值環節，以增強產品競爭力。第二，區域化價值鏈網路將進一步深化。現在，一些國家可能會進一步強化地區內的合作，以降低供應鏈中的風險，加強與鄰近國家之間的貿易生產合作，形成更緊密的地區價值鏈。第三，全球供應鏈活動的持續重新配置或將導致成本上升。一方面，產品進口成本上升。另一方面，供應鏈轉移成本上升。監管合規成本、技術投資等成本的上升將影響企業供應鏈轉移決策，迫使企業在成本和效率之間尋求平衡。最後，全球供應鏈的複雜性日益增加。儘管國與國之間的直接貿易聯繫似乎減少，但通過第三國的參與，國際貿易網路中的間接聯繫或將不斷增加。這意味著，通過與協力廠商國家的貿易與投資，或將逐漸形成更多邊、更多維的全球貿易聯繫，而這將深刻影響全球經濟格局以及供應鏈的演變。

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責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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