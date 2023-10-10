【港股市況】美團升3%　碧桂園挫一成、碧服跌逾4%　恒指續彈147點、成交近797億元（不斷更新）

港股曾升近400點，最新升逾百點收場。恒指高開209點，早段曾升近400點，至17900點水平，高見17916點，其後升幅收窄，恒指升147點，收報17664點，成交回升至796.8億元。科指升1.3%，報3874點。美團 （03690） 升3%，騰訊 （00700） 升0.4%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，蔚小理逆市跌0.8%至逾4%，碧桂園 （02007） 挫一成，碧服 （06098） 跌逾4%，東方海外 （00316） 跌6%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】美團 （03690） 升3%，騰訊 （00700） 升0.4%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，蔚小理逆市跌0.8%至逾4%，碧桂園 （02007） 挫一成，碧服 （06098） 跌逾4%，東方海外 （00316） 跌6%，恒指升147點，收報17664點，成交回升至796.8億元。科指升1.3%，報3874點。

【16：00】恒指U盤前升165點，報17683點。

【15：53】海鑫集團 （01805） 最新瀉82%，破底低見0.8元，成交7775萬元。

【15：40】海鑫集團 （01805） 尾市突插逾七成，破底低見0.99元。

【15：29】【新股IPO】蜜雪冰城據報明年赴港上市 集資78億元

【15：27】恒大 （03333） 尾市轉跌近2%，低見0.27元。

【15：07】【內房危機】佳兆業︰清盤情況下 債權人債務回收率將低於5%

【14：38】滙豐 （00005） 跌0.3%，中移動 （00941） 跌0.5%。

【14：33】騰訊 （00700） 轉跌0.2%，低見306.4元。

【14：31】大市升幅收窄至150點內，報17659點，升142點，科指升1.2%，報3871點。

【14：23】碧桂園 （02007） 午後曾挫近11%低見0.75元，最新跌逾9%。

【14：06】【新股IPO】畢馬威中國：香港首3季新股集資246億、差過印度 惟有望年底重返全球五甲

【13：39】恒大汽車 （00708） 午後跌近9%，破底低見0.465元。

【13：30】部分內房股逆市下挫，碧桂園 （02007） 跌逾8%，融創 （01918） 跌近6%，雅居樂 （03383） 、遠洋 （03377） 、世茂 （00813） 跌逾2%，龍湖 （00960） 跌0.5%。

【13：17】碧桂園 （02007） 午後跌幅擴大，最新跌7%，低見0.78元。碧服 （06098） 跌逾3%，低見7.34元。

【13：06】美圖公司 （01357） 升一成，股價破頂高見3.82元。

【13：00】港股午後初段升約212點，報17730點，科指升1.6%，報3885點。

【12：00】恒生指數半日升226點，報17743點，成交回升至441億元。科指升1.6%，報3887%。ATM升0.7%至逾3%，蔚小理逆市跌逾1%至3%，碧桂園 （02007） 跌逾3%，東方海外 （00316） 跌近5%。

【11：39】東方甄選 （01797） 升5%，高見37.95元。

【11：35】港股中午收市前升約235點，報17753點，科指升1.8%，報3895點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.5%，深證跌0.4%，創業板指跌0.3%。

【11：24】碧桂園 （02007） 最新跌近6%，低見0.79元。

【11：15】蔚來 （09866） 最新跌2%，小鵬汽車 （09868） 跌4%，理想汽車 （02015） 跌逾1%。

【11：09】恒大汽車 （00708） 逆市續跌3%，破底低見0.48元。

【10：59】大市升幅收窄至約200點，報17720點，升203點，科指升1.5%，報3881點。

【10：51】東方海外 （00316） 跌幅擴大至5%，低見99.55元。

【10：48】恒指今早曾升最多399點，高見17916點，最新升收窄至逾200點，報17785點，升267點，科指升1.8%，報3894點。

【10：39】兌吧 （01753） 股價回吐一日後又再上，股價升兩成，高見0.435元。

【10：34】中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升近2%，碧桂園 （02007） 逆市跌逾3%，雅居樂 （03383） 升逾2%，龍湖 （00960） 升近2%。恒大 （03333） 升近2%，融創 （01918） 跌逾2%。

【10：24】潤啤 （00291） 、百威亞太 （01876） 升逾3%，青啤 （00168） 升逾1%。

【10：23】中遠海控 （01919） 預期首三季歸屬股東淨利潤約220.6億元人民幣，較去年同期重述後數據減少約77.4%，股價逆市跌逾3%，低見7.56元。

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【10：21】艾美疫苗 （06660） 升兩成，高見13.72元。

【10：15】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升1%，中石化 （00386） 升0.5%。

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【10：09】美圖 （01357） 升逾8%，破頂高見3.77元。

【10：06】艾美疫苗 （06660） 反彈幅度擴大至14%，高見12.7元，成交6908萬元。

【10：04】蔚小理逆市下跌，蔚來 （09866） 逆市跌0.6%，小鵬汽車 （09868） 跌逾3%，理想汽車 （02015） 跌0.7%。

【10：00】半新股天圖投資 （01973） 升近15%，高見4.96元。

【09：45】美團 （03690） 開市後升逾4%，阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升2%。

【09：42】港股開市後升逾300點，恒指報17864點，升347點，科指升2.4%，報3918點。

【09：32】艾美疫苗 （06660） 股價反彈8%，早段高見12.2元。艾美疫苗公布注意到昨天價格及成交量存在不尋常波動，指上市前已發行的H股禁售期已於上周五（6日）屆滿，故昨天為有關H股在香港聯合交易所開始流通交易的首日。

【09：29】耀才證券 （01428） 升4%，高見1.56元。

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【09：29】東方海外 （00316） 開0.6%。

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【09：22】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%，騰訊 （00700） 升0.3%，恒大 （03333） 反彈5%，恒指高開209點，開報17726點，科指升1%，報3864點。

【09：13】期指高開170點，報17740點。

【09：06】恒指黑期升187點，報17644點。

【08：35】【內房危機】碧桂園︰到期款項4.7億元未付 預期無法履行境外債務款項償付義務

【07：45】【新股IPO】邁越科技2501以1.18元定價 超購近1.5倍一手中籤率100%（附分結果連結）

【07：45】【Morning精點】以巴衝突對港股有何影響︱高息股香港寬頻首次盈警會影響派息？

【07：45】港股ADR收報17571點，升53點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報62.26元，較港收市價高0.26元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報307.87元，較港收市價高0.87元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.05元，較港收市價高0.95元或1.2%。

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【07：30】美股周一尾市走高，市場暫時擺脫了以巴衝突帶來的影響，並重新關注通脹與聯儲局政策問題。道指早段曾跌153點後， 反覆升最多224點，本港時間今晨4時， 道指升197點或0.6%， 報33604點， 納指升52點或0.4%， 報13484點， 標指升27點，報4335點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升88點 阿里美股高港股1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩