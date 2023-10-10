【內房危機】碧桂園︰到期款項4.7億元未付　預期無法履行境外債務款項償付義務

碧桂園 （02007） 公布，尚未支付某債務項下本金金額為4.7億元的到期款項，也預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務，包括但不限於公司發行的美元債券項下的償付義務。該等未付款項可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。

碧桂園表示，將積極推進境外債務管理措施，在尊重所有債權人現有法律地位和法律償付順序的前提下，公平公正地制定整體解決方案來實現長期、可持續的資本結構。碧桂園指，高度重視此次境外債務管理工作及全體債權人的利益，謹懇請債權人給予時間以供公司客觀評估目前所面臨的挑戰並與其顧問共同為所有持份者制定務實可行的最佳解決方案。

首9個月實現權益銷售金額按年跌43.9%

碧桂園表示，1至9月集團實現權益銷售金額約1549.8億元人民幣，按年跌43.9%，較2021年同比下降65.4%。其中9月單月實現權益銷售金額約61.7億元人民幣，連續第六個月按月下降，按年跌80.7%，較2021年下降86.5%。同時，在行業銷售環境未明顯得到改善的形勢下，集團面臨資產處置出售的重大不確定性，預計集團流動性在中短期內仍將持續緊張。

共147億元人幣的9筆境內公司債展期方案已獲持有人同意

面對流動壓力，集團已採取各種措施予以緩解，以最大限度地減少對項目建設和運營的影響。集團通過積極的債務管理動作，持續嘗試優化存量債務結構，確保最大程度地維護各方投資人的利益。集團的長期健康發展需要廣泛的支持，集團已盡最大努力積極應對，且在境內債務管理方面取得積極進展。截至公告日，集團共9筆境內公司債券本金共計約147億元人民幣的展期方案已獲得相關債券持有人的必要同意，為集團換來了集中精力恢復運營的時間與空間。

現金狀況依舊顯著承壓

碧桂園稱，自2020年以來集團融資活動現金流持續淨流出，在融資環境極其艱難的情況下，集團堅持通過銷售回款及存量現金資源履行償付義務。然而，當前集團銷售和融資面臨嚴峻挑戰，賬面可動用資金仍然持續減少。雖然已竭盡全力探索過包括資產處置等不同方案籌集現金流以繼續履行財務承諾，但在當前市場環境下仍難以在短期內迅速補充足額的現金流以改善流動性，導致集團的現金狀況依舊顯著承壓。

集團將繼續堅守責任，全力以赴確保交付工作的順利推進，指這是集團至關重要的企業責任，是樓市的安全底線。截至9月30日，集團及其合資企業和聯營公司年內累計交付房屋共約42萬套，累計交付面積約5,112萬平方米，部分項目實現提前交付。同時，集團高度重視債務風險化解。

公司已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基（中國）有限公司擔任財 務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀 況，並制定整體的解決方案。公司及其顧問將努力秉持公平公正的原則，並將適時積極與債權人就潛在方案進 行溝通。期待與所有債權人進行對話與合作，在切實可行的情況下盡快達成解決方案。

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責任編輯︰梁浩碩