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【儲局官員】美債息飈升下　儲局官員紛紛表態傾向加息必要性降低

宏觀解讀 08:12 2023/10/10

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【儲局官員】美債息飈升下　儲局官員紛紛表態傾向加息必要性降低

美國國債息率近期飈升後，美國聯儲局高層正靠向一個共識︰金融環境的收緊可能起到再次加息的效果，意味進一步加息的必要性降低。自儲局舉行9月議息會議以來，美國10年期債息已升約40個基點，上周五收報4.8厘，最新報4.62厘。

聯儲局副主席傑斐遜（Philip Jefferson）表示，在評估未來政策路徑時，會繼續留意債券息率上升而導致的金融環境收緊，說法呼應近來其他決策者的類似表態。

此前，達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）表示，若債券市場風險溢價上升，可能會起到一些經濟降溫的作用，從而減少進一步收緊貨幣政策的必要性。

洛根的說法與三藩市聯邦儲備銀行行長戴利（Mary Daly）相呼應。戴利上周表示，債券市場緊縮情況相當於加了一次息，若金融環境維持緊縮，那麼採取進一步行動的必要性就會降低。

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【儲局官員】洛根：美長債息升、更普遍的金融環境收緊　或意味進一步加息必要性降

【儲局官員】戴利︰債券市場緊縮情況相當於加了一次息　若債息維持高位毋須繼續加息

責任編輯︰梁浩碩

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