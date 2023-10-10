【新股IPO】邁越科技2501以1.18元定價　超購近1.5倍一手中籤率100%（附分配果連結）

邁越科技 （02501） 公布招股結果。內地綜合IT解決方案服務提供商邁越科技以每股1.18元定價，為招股價1.05元至1.4元的中間以下範圍定價，集資淨額9090萬元，一手中籤率100%，人人有份。邁越科技將於10月11日掛牌。【分配結果連結】

邁越科技於香港公開發售部分共錄得1511人認購，超額認購近1.46倍，國際發售部分亦已獲輕微超額認購，超購0.16倍。

所得款項淨額約20.9%將作為擴展策略的一部分用於撥支其新項目的資本需求及現金流，27.8%用於設立及強化研發中心及招募更多的研發人員，9.1%用於為銷售及營銷團隊、項目管理團隊以及技術團隊招募更多的員工，11.8%於升級IT基礎設施，20.4%用於優化其資本結構及通過償還部分銀行借款改善流動資金狀況，10%作營運資金及一般公司用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

【新股IPO】邁越科技2501今日起招股 入場費約2828元

【新股IPO】自動駕駛科企知行科技再遞表 吉利「極氪」貢獻逾九成收入

【新股IPO】火鍋料連鎖店鍋圈食品再遞表 「丸類、滑類」首4個月貢獻營收逾19%？

責任編輯︰梁浩碩