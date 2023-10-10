【券商點睇】新業務價值或疲軟 中國太平乏積極催化劑

野村發表報告稱，中國太平（00966）下半年新業務價值增長可能疲軟，在預售啟動之前，或缺乏積極的催化劑。此外，由於股市表現疲軟，該行維持2023年淨資產不變，但將2023年純利預測上調44%至75億元，主要因採用香港新的財務報告準則的正面影響。

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該行維持中國太平的「買入」評級，由於上半年強勁增長28%，將2023年新業務價值上調2%至71億元人民幣，預計按年增長7%，意味著下半年按年下降9%，目標價為11.33元。

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責任編輯：林衛