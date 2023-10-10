【券商點睇】銀河L7持續暢銷 吉利汽車單月銷量創年內新高

安信國際指出，吉利汽車（00175）9月銷量17萬輛，創年內新高，按月增長約12%，按年增長約31%。其中新能源銷量5.3萬輛，創歷史新高，新能源佔比突破31%。考慮到吉利正處於新能源轉型期，業績承壓，估值與行業平均水平一致，調整目標價至12元，評級為「買入」。

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報告稱，吉利銀河L7已經實現連續三個月月銷過萬，是國內插電混動SUV市場中，銷量最好的車型之一。另外，吉利銀河L6在9月正式上市，獲得訂單超過2萬輛。幾何純電系列9月銷量1.9萬輛，按年、按月都略有增長。領克汽車9月銷量2.2萬輛，按月增長17%，按年增長35%，同樣創下年內銷量新高。

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該行表示，吉利銀河L7與L6已經上市交付，銷售表現良好，給消費者帶來了全新的品牌形像。第四季吉利銀河E8即將上市，這將是純電動轎車中的黑馬，看好E8上市後銷量表現，將成為比亞迪（01211）漢、特斯拉（TSLA）Model 3強有力的競爭者。

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責任編輯：林衛