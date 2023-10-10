【券商點睇】具備優質內容把握力 猫眼娛樂力拓在綫票務生意

據海通國際報告，貓眼娛樂（01896）的娛樂內容服務業務表現亮眼，具備優質內容把握能力。上半年來自娛樂內容服務業務的收入增幅達85.7%，佔收入比重50.1%，提升5.3個百分點，主要因公司出品多部電影項目票房表現優異，如《滿江紅》、《消失的她》等。

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報告稱，貓眼娛樂持續開拓在綫娛樂票務服務品類及服務地區，提升市場參與度和競爭力。整體綫下演出市場快速升溫，公司演出的總GMV和訂單數均已超過疫情前水平，同時持續加深與多地大型體育場館及各類中小型演出場館的業務合作，開拓多個細分品類演出票務服務；繼續開拓內地以外的票務相關業務，為香港城市票務網提供票務系統及運營服務。

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該行預測，貓眼娛樂在2023至2025年淨利潤按年增幅為632.6%、38.1%和20.1%，對應全面攤薄每股盈利（EPS）分別為0.67元人民幣、0.93元人民幣和1.12元人民幣。該行給予公司市盈率估值約為25倍，對應目標價18.28元，維持「優於大市」評級。

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責任編輯：林衛