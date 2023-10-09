▲ 【儲局官員】洛根：美長債息升、更普遍的金融環境收緊 或意味進一步加息必要性降

達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）周一表示，近期美國長期國債孳息率的上升和更普遍的金融環境收緊，可能意味着聯儲局進一步加息的必要性降低。立場被視為較鷹派的政策制訂者洛根，在全美企業經濟協會準備好的發言稿中表示，她預期持續的限制性金融條件，對於以可持續和及時的方式恢復價格穩定是必要的，而高通脹仍是最重要的風險，「我們不能讓它變得根深蒂固或死灰復燃」。

儲局7月將政策利率上調至5.25至5.5厘區間以來，長債孳息率大幅上升，使借貸成本增加，並對出人意料的強勁經濟增長和就業增加起抑制作用。洛根指，聯邦公開市場委員會（FOMC）還需要做多少工作，關鍵取決於近期金融環境的收緊有多少是由於對經濟的預期，而不是投資者持有較長期美債所要求的補償，即所謂的「期限溢價」。

「若長期利率因更高的期限溢價而居高不下，那麽提高聯儲基金利率的必要性可能會降低；但若長期利率上升的背後是經濟強勁，那麽FOMC可能需要做得更多。」

她表示，聯儲局資產持有量長期減少的預期，意味着其他投資者將需要持有更多的長期證券，「這似乎是導致期限溢價上升的眾多因素之一」，但需要弄清楚長期利率上升中，有多少是由於期限溢價上升所造成。她稱，將仔細評估經濟和金融的發展情況，以評估在多大程度上需要進一步加強政策。

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編輯：胡學能