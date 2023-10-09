【美股焦點】耶倫：美債市動盪不會導致市場功能紊亂　未見勞動力市場過熱證據

▲ 【美國經濟】耶倫：美債市動盪不會導致市場功能紊亂 未見勞動力市場過熱證據

美國財政部長耶倫據報出席摩洛哥馬拉喀什舉行的國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行年會時表示，對銀行、企業和家庭應對利率上升的能力持樂觀態度，她表示，借貸成本飆升並未造成美國金融市場功能失調。

美國10年期債息升至2007年以來高點，美國債市出現動盪。 耶倫接受外電訪問時稱：「我沒有看到任何與利率上升有關的任何市場功能紊亂的證據。」她指出：「當利率波動更大時，有時你會看到對市場功能的一些影響 ，但這是相當正常的。」

耶倫：沒有看到勞動力市場過熱證據

上周美國最新就業報告出爐，9月非農就業人口新增職位升至33.6萬，遠高於預期的17萬，引發市場擔憂。 耶倫形容就業報告「令人印象深刻」，但補充說，這種增長是「積極的，而不是消極的」，反映更多的人想要工作並找到工作。 耶倫指出，剔除波動性較大的食品和能源價格後的核心通膨「表現非常良好」，現時沒有看到勞動力市場過熱的證據。

當儲局官員正在討論今年是否再次提高政策利率時，市場關注借貸成本進一步向上所帶來影響，耶倫否認美國銀行可能會重蹈今年初借貸成本急劇上升後帶來行業動盪。

較弱銀行已採取措施

耶倫表示，實力較弱的銀行已採取措施解決其脆弱性，包括削減未投保的存款，以減少銀行在客戶驚慌時可能發生的擠兌風險。 她也表示整體上信貸品質「非常穩固」。 耶倫指出，單純的利率上升本身並沒有明顯給家庭或企業帶來巨大壓力。

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編輯：李哲毅