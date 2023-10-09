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【分析】高息股香港寬頻首次盈警　會影響派息？

股市 20:38 2023/10/09

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香港寬頻 （01310） 昨上市以來首次發盈警，預期綜合淨虧損13億元，亦是2015年上市以來首次虧損，由於香港寬頻現價股息率達13.7厘，收入穩定，怎樣看盈警？

香港寬頻指，錄得商譽減值虧損12億元，以及財務成本5億元。換言之，前者是帳面數，對業務現金流無影響，後者反映借貸成本加劇，或影響派息。

資料顯示，香港寬頻主要有兩筆大額的銀團貸款，合計約110億元，利率以香港銀行同業拆息加年息1.5厘計算，去年8月底的實際年利率3.46厘，今年2月底的實際年利率為4.45厘。

由於港元拆息年內飈升，1個月拆息由2月底的3.03厘升至現時的4.94厘，3個月拆息同期由3.8厘升至5.2厘，升幅分別達1.9厘及1.4厘。

香港寬頻於中期報告時指出，融資成本由1.06億元按年增加205%至3.24億元；盈警報告則指全年財務成本按年增加5億元，去年同期公布的融資成本為2.39億元。

港元拆借利率高企，正影響重債股，換個角度看，銀行盈利應不俗。

【盈警股】香港寬頻發盈警料全年盈轉虧13億元 股價一度急跌11%

記者：譚志偉

 

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欄名 : 即市財經分析

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