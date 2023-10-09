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【新能源汽車】Apollo出行換股債面臨提早贖回壓力　現僅償還長和李嘉誠3510萬本金及利息

股市 20:35 2023/10/09

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【新能源汽車】Apollo出行換股債面臨提早贖回壓力　現僅償還長和李嘉誠3510萬本金及利息

Apollo智慧出行 （00860） 旗下兩款2024年到期的可換股債券被要求提早贖回，分別涉本金7800萬及8580萬元，連同應計利息，共涉1.712億元。Apollo智慧出行周一（9日）發公告指，當中已向長及創始人李嘉誠旗下AbleCatch悉數償還3510萬元本金及利息，另外有2位可換股債券認購方同意延長提早贖回日期至明年，現時正在與餘下1位投資者磋商延遲贖回本金。

今年9月初威馬汽車香港借殼Apollo出行上市失敗後，長及創始人李嘉誠旗下Able Catch、其紅顏知己周凱旋旗下Vivaldi International、以及前維港投資董事劉梓浩旗下45 Yi Capital要求Apollo出行提早贖回2021年發行、本金8580萬元的可換股債券，而寶龍地產 （01238） 大股東許氏家族成員許華芬旗下樺龍控股要求Apollo出行提早贖回本金7800萬元的可換股債券。

周凱旋、許華芬旗下公司同意延遲提早贖回日期

Apollo智慧出行稱，現時已向李嘉誠旗下Able Catch悉數償還3510萬元本金及利息，而周凱旋旗下Vivaldi International則同意將3510萬元本金的提早贖回日期延長2024年4月4日，Apollo智慧出行 正與劉梓浩旗下45 Yi Capital積極磋商延遲贖回本金1,560萬元。 Apollo智慧出行提到，許華芬一方已同意將本金7800萬元的可換股債券提早贖回日期延長至2024年1月17日。

Apollo智慧出行強調，正與其專業顧問進行討論，以探索及評估集團可用於加強其財務狀況之各種可能選擇，包括優化內部資源及尋求外部集資活動等，解決未償還可換股債券項下之所有還款責任，公司將繼續密切監控財務狀況。

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記者：李哲毅

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