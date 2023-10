碧咸窒妻自稱工人階級 維多利亞認童年有勞斯萊斯接送

Netflix製作有關英國著名前球星碧咸(David Beckham)的紀錄片本月上映,其妻維多利亞(Victoria Beckham)在片中標榜自己是工人階級出身,即惹起碧咸質問。兩夫婦連番鬥嘴後,維多利亞才承認童年有父親的勞斯萊斯(Rolls-Royce)接送上學。

維多利亞在紀錄片中表示,她與碧咸都出身工人階級,父母都非常努力工作。但碧咸隨即在鏡頭外插話,要求妻子「講真話」。

碧咸無視維多利亞強調她很誠實,繼續追問妻子:

David Beckham calls out wife Victoria for saying she grew up ‘working class’ in new Netflix docuseries:



“Be honest! What car did your dad drive you to school in?”pic.twitter.com/bVTFv97cGa