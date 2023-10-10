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碧咸窒妻自稱工人階級 維多利亞認童年有勞斯萊斯接送

環球社會熱點 08:05 2023/10/10

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Netflix製作有關英國著名前球星碧咸（David Beckham）的紀錄片本月上映，其妻維多利亞（Victoria Beckham）在片中標榜自己是工人階級出身，即惹起碧咸質問。兩夫婦連番鬥嘴後，維多利亞才承認童年有父親的勞斯萊斯（Rolls-Royce）接送上學。

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維多利亞在紀錄片中表示，她與碧咸都出身工人階級，父母都非常努力工作。但碧咸隨即在鏡頭外插話，要求妻子「講真話」。

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碧咸無視維多利亞強調她很誠實，繼續追問妻子：

你爸爸揸邊款車送你返學？

維多利亞數度嘗試迴避問題，指答案並不簡單，又指坐哪款車上學要視乎情況。

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碧咸再三要求維多利亞講真話後，她才勉為其難地說出答案：

我爸爸80年代有一架勞斯萊斯。

碧咸就搞笑地關上門以示抗議。

據悉，維多利亞的父親亞當斯（Anthony Adams）是一名電子工程師， 母親Jacqueline為保險從業員及髮型師。她的雙親經營電子產品批發公司，為維多利亞與其餘子女提供舒適生活。

碧咸則出身草根階層，父親任職廚房裝配工，母親則為髮型師。

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責任編輯：鄭錦玲

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