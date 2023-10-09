▲ 【芯片大戰】美國放寬三星、SK海力士出口芯片設備到中國工廠管制

韓國總統府周一表示（9日），美國同意三星電子（韓：05930）及SK 海力士（韓：000660）可無限期向旗下位於中國工廠出口美國芯片設備，南韓總統辦公室經濟首席秘書崔相穆稱，韓國半導體企業在中國運營和投資的不確定性已大大緩解，他們將能夠平穩地實行長期的全球經營戰略。崔相穆稱，美國已經將這項決定通知三星和SK海力士。

韓國總統辦公室表示，美國商務部正在更新其「經驗證最終用戶」（VEU）名單，顯示甚麼實體可以接收甚麼技術的出口，若獲納名呢，三星和SK海力士可繼續向其中國工廠供應某些美國芯片製造工具。

三星電子發聲明稱，通過與相關政府的密切協調，其中國的半導體生產線運營相關的不確定性已大大消除。SK海力士表示，歡迎美國政府延長豁免出口管制法規的決定，相信將有助於全球半導體供應鏈的穩定。

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編輯：李哲毅