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【全球暖化】土耳其榛果歉收　或致金莎朱古力減產兼加價

商業 15:00 2023/10/10

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因降雨不足和蟲害影響，土耳其的榛果產量低於往年。由於全球7成榛果供應來自土耳其，榛果收成欠佳導致在短短8週內價格飆升40%以上。專家估計這將影響包括義大利Ferrero在內的糖果品牌，聖誕節標誌性的金莎朱古力和Nutella巧克力榛果醬，都會受影響而減產兼加價。

【酒吧末日】難抵通脹及高利率壓力　首6個月全英酒吧結業已等同2022年全年

由於土耳其榛果歉收，全球短缺導致價格飆升，商品數據分析機構Mintec的數據顯示，截至9月27日的8個星期內，榛果價格飆升了40%以上，升至每100公斤780美元。供應危機或將導致今年貨架上的金莎朱古力盒數量減少，而朱古力的價格亦勢將上漲。

Mintec高級分析師Jara Zicha表示：「榛果價格上漲是由於土耳其產量低於預期。今年5月及6月的初步估計產量為72萬噸至81萬噸，但收穫開始後，農民開始報告產量大幅下降，這導致了榛果價格飆升。」

據土耳其當地貿易商指：「今年榛子產量很少。我們與農民交談，他們都說收成比去年少得多。我們看到全球暖化、昆蟲損害，特別是5月份堅果生長關鍵時期降雨不足帶來的影響。」

貿易雜誌《The Grocer》表示，榛果短缺和價格上漲勢成為「像Ferrero這樣的榛子大買家的問題」。Ferrero的金莎朱古力和Nutella巧克力榛果醬，不只用上榛果，還包括糖和可可，但這兩者今年也全球價格大幅上漲。Zicha表示，如果價格持續上漲，一些公司可能會嘗試用堅果混合物取代榛果。

【奢華美食】從輸入變輸出　多家杜拜餐飲品牌計劃全球開設分店

責任編輯：李智賢

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