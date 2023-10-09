▲ 【以巴衝突】投資界憂以巴衝突加劇地緣政治緊張 或致油價大漲

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯爆發衝突，投資界關注對國際資產市場影響。CMC Markets分析師Tina Teng在報告中表示，該衝突可能會加劇中東地區的地緣政治緊張局勢，從而引發避險交易（risk-off trade）。

Straits Investment Holdings的基金經理Manish Bhargava亦稱，武裝組織對以色列的襲擊可能導致市場波動加劇，使投資者在短期內更加規避風險。他續指，如果中東地緣政治緊張局勢爆發，石油生產或運輸中斷，那可能導致油價大幅上漲。

Bloomberg Intelligence策略師Nitin Chanduka認為，亞洲對以色列的直接風險敞口較低，但「油價上漲、孳息率上升、外資流入冷淡」帶來的蔓延風險可能會限制上行空間。

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編輯：胡學能