【玩樂好去處】全港最大3萬呎室內歷險攀爬樂園門票買一送一 2大2小去玩低至每位$95

最近天氣反覆，室內遊戲室就成為小朋友放電好去處。位於荃灣楊屋道、全港最大室內歷險攀爬樂園 《Triangle Plus 歷險樂園》，擁有30,000 呎極寬敞空間，將大型遊樂設施與專業化攀岩運動完美結合。場內主要劃分為六大區域 - 抱石牆區、繩網樂園區、趣味攀岩牆、忍者樂園區、洞穴探險區、雲朵攀登及冒險小屋，讓小朋友放放電之餘，更可增加親子互動的機會。更有遊樂天地及餐飲區，集吃喝玩樂於一身，大家可於這處現樂一整天。

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KKday推出Triangle Plus 獨家快閃限量搶買一送一 優惠，2大2小平日入場，人均低至94.5元，是次優惠將於10月10日下午3時起開搶，以下為優惠詳情：

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Triangle Plus 歷險攀爬樂園入場門票（4-7 歲小童+1 位監護人） 優惠連結：請按此



KKday 優惠: 星期一至五 378元/2大2小，平均94.5元/位 (原價756元/2 組)

星期六日及公眾假期 448元/ 2大2小，平均 HK$112/位(原價896元/2組)

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KKday 優惠: 星期一至五 248元/2 位，平均124元/位 (原價 496元/2 位) 優惠連結：請按此

星期六日及公眾假期 298元/2 位，平均 149元/位(原價 596元/2 位)

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優惠詳情：

預訂日期：2023 年 10 月 10 日 15:00 至 10 月 16 日 23:59

使用日期：2023 年 10 月 11 日至 11 月 30 日

營業時間：星期一至五 – 11:00 – 20:00

星期六、日及公眾假期：10:00 – 21:00

地址：荃灣楊屋道 88 號 PLAZA 88 7 樓全層及 8 樓 2 號舖 - Triangle Plus

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責任編輯：陳詠妍