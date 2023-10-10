【酒吧末日】難抵通脹及高利率壓力　首6個月全英酒吧結業已等同2022年全年

一項研究發現，今年首六個月，倫敦關閉的酒吧比英格蘭其他任何地方都多。房地產分析機構Altus Group數據顯示，截至6月底，倫敦已失去了46間酒吧。若縱觀全英國，今年前六個月有383家酒吧關門，幾乎與2022年全年386家酒吧的關閉總數持平。

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英國政府表示正在透過提供50%的營業稅減免和凍結酒類關稅稅率來幫助酒吧業。但數據顯示，2023年頭3個月，平均每月有51家酒吧關門，4月至6月期間，數字更增加至每月77家。Altus Group財產稅務部門總裁Alex Probyn警告，除非英國財政大臣將商業稅率減免期限，延長到2024年春季之後，否則更多酒吧將會消失。

酒吧目前在2023/2024納稅年度的營業稅單上可享受75%的折扣，但該政策將於2024年3月31日結束，而明年4月的商業利率也將根據9月的總體通膨率上漲，這也可能使明年的帳單增加6%以上。Probyn表示，在低增長、高通膨和高利率的環境下，能源成本同比上漲80%，酒吧最不想看到的正是明年平均商業利率上漲。

根據倫敦議會最近的酒吧統計，過去20年倫敦大多數行政區的酒吧數量總體下降。雖然酒吧數量的下降反映了英國的整體趨勢，但隨著酒吧平均規模的擴大，該行業的就業人數也有所增加，倫敦員工數量的增幅（12%）更高於全國平均 （3%）。換言之，若有更多倫敦酒店結業，將帶來更多的失業人口。

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責任編輯：李智賢

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