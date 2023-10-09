【以巴戰爭】哈佛教授言論捱轟 稱以總理宣戰 為轉移外界對腐敗關注

美國哈佛大學（Harvard University）憲法學名譽教授特賴布（Laurence Tribe）周末指，巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）突襲以色列後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）宣戰是為轉移外界對其腐敗問題的注意力。

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哈馬斯對以色列發動突襲僅數小時，特賴布於社交平台X（前稱Twitter）發文，指哈馬斯攻擊以色列是為轉移注意力。

哈馬斯對以色列發動突襲僅幾個小時後，教授憲法學的哈佛大學名譽教授勞倫斯·特瑞布（Laurence Tribe）在 X（以前稱為Twitter）上發表了上述言論。

他質疑內塔尼亞胡發動戰爭的動機不僅僅是為保衛國家和無辜平民，也為製造新話題，以轉移人們對他的獨立司法改革問題的關注度。

但特賴布的帖文隨即引來網民炮轟，有保守派評論員更形容他是個白痴。

特賴布其後刪除帖文，稱他在看到哈馬斯的實際行動前已發出涉事帖文，承認他因不完整資訊而作出不成熟、消息不靈通和不恰當的言論，並以最強烈措辭譴責哈馬斯針對以色列的恐怖襲擊與暴行。

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另外，哈佛31個組織周日（8日）去信公眾，稱作為哈佛巴勒斯坦團結團體就巴勒斯坦局勢發聯合聲明。

上述組織聲稱哈馬斯的襲擊非憑空發生，批評以色列政府強迫巴勒斯坦人生活在露天監獄中20多年，認為以色列政權需就所有正發生的暴力行為負全部責任。

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責任編輯：鄭錦玲