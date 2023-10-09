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【諾貝爾獎】美學者獲經濟學獎 發現勞動市場性別差異驅動因素

環球社會熱點 17:51 2023/10/09

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2023年度諾貝爾獎周一（9日）頒發最後一個獎項，由美國女學者戈爾丁（Claudia Goldin）奪得今屆經濟學獎，表揚其發現勞動市場性別差異的關鍵驅動因素，她可獲1,100萬瑞典克朗（約782萬港元）獎金。

【諾貝爾獎】伯南克等3美國學者獲經濟學獎 表揚研究銀行和金融危機 【下一頁】

諾貝爾獎委員會指，女性在全球勞動市場的代表性嚴重不足，工作收入低於男性。戈爾丁翻查大量檔案並收集美國 200多年的數據，證明收入和就業率方面的性別差異，如何及為何隨時間推移而產生變化。

戈爾丁指，女性勞動市場參與率在整個時期未呈現上升趨勢，反而形成U形曲線。農業社會於19世界初過渡至工業社會，已婚婦女參與程度下降。

但隨著20世紀初的服務業發展，已婚婦女的參與程度增加，戈爾丁將上述模式解讀為結構性變化和婦女對家庭責任的社會規範不斷演變的結果。

婦女的教育程度在20世紀不斷提高，大多數高收入國家的婦女教育程度現已遠高於男性。戈爾丁也證明，避孕藥的應用為女性職業規劃提供新機會。

20世紀實現現代化、經濟成長和女性就業比例雖不斷上升，但男女收入差距在長時間內幾乎未縮窄。

戈爾丁認為部分原因是，人們是於相對年輕時作影響其未來職業機會的教育決策。如果年輕女性的期望由對上幾代人的經歷形成，例如母親等待孩子長大才重返職場，女性的發展就會較慢。

從歷史方面，收入方面的性別差距大程度上是基於教育和職業選擇的差異。但戈爾丁指，現在的收入差異大部分出現在同一職業的女性之間，而且主要是隨著首名孩子的出生而出現。

諾貝爾經濟學獎委員會主席斯文松（Jakob Svensson）形容，了解婦女的勞動角色對社會很重要，而戈爾丁的開創性研究有助外界進一步了解，潛在因素和未來或需要解決的障礙。

經濟學獎得獎者資料
姓名戈爾丁（Claudia Goldin）
出生地及年份1946年生於美國紐約
任職機構美國哈佛大學
得獎原因發現勞動市場性別差異的關鍵驅動因素
得獎比重1/1

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責任編輯：鄭錦玲

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