▲ 【內房危機】花旗：3隻內房股正尋求整體債務管理解決方案 調低評級及目標價

內房市場仍然低迷，花旗指，由於今年首三季內房銷售疲弱，部分內房開發商正尋求整體債務管理解決方案，該行決定下調中駿集團 （01966） 及旭輝 （00884） 的目標市盈率至2倍，並調低合景泰富 （01813） 的資產淨值估算，以反映投資者對更具挑戰性的內房市場和其前景的憂慮。

中駿未能支付貸款本金及利息

花旗指，中駿的現金流偏緊，經營環境充滿挑戰，上周三（10月4日）披露未能支付銀團貸款本金及利息合共6,100萬美元，導致其離岸美元優先票據產生違約，惟目前尚未收到提前還款通知。中駿正與外部顧客商討債務管理解決方案，但基於銷售額及盈利下降，加上離岸債務融資問題未解決，故此先將其評級由「買入」下調兩級至「沽售」，目標價下調61.5%至0.2元。

旭輝情況與中駿相若，希望維持正常營運，確保正常交樓，並正尋求在岸融資，目前已與顧問商討解決方面，但面對銷售及盈利下跌，以及離岸債務融資問題，故花旗將旭輝評級從「中性」降至「沽售」，目標價降75%至0.2元。

合景泰富的土儲及投資物業具有價值

合景泰富早前已公布2.12億元銀行有息貸款及其他貸款出現違約，引發公司需要償還總值310億元人民幣的長期有息貸款及其他貸款，故集團或需要全面債務解決方案，惟花旗看到合景泰富的土儲及投資物業具有價值。不過，基於銷售及盈利下跌，花旗調低合景泰富評級至「沽售」，目標價降14%至0.86元。

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編輯：陳韻妍