  • 25°C
香港時間 : 20231009日 (週一) 18:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】花旗：3隻內房股正尋求整體債務管理解決方案　調低評級及目標價

股市 17:29 2023/10/09

分享：

分享：

【內房危機】花旗：3隻內房股正尋求整體債務管理解決方案　調低評級及目標價

內房市場仍然低迷，花旗指，由於今年首三季內房銷售疲弱，部分內房開發商正尋求整體債務管理解決方案，該行決定下調中駿集團 （01966） 及旭輝 （00884） 的目標市盈率至2倍，並調低合景泰富 （01813） 的資產淨值估算，以反映投資者對更具挑戰性的內房市場和其前景的憂慮。

中駿未能支付貸款本金及利息

花旗指，中駿的現金流偏緊，經營環境充滿挑戰，上周三（10月4日）披露未能支付銀團貸款本金及利息合共6,100萬美元，導致其離岸美元優先票據產生違約，惟目前尚未收到提前還款通知。中駿正與外部顧客商討債務管理解決方案，但基於銷售額及盈利下降，加上離岸債務融資問題未解決，故此先將其評級由「買入」下調兩級至「沽售」，目標價下調61.5%至0.2元。

旭輝情況與中駿相若，希望維持正常營運，確保正常交樓，並正尋求在岸融資，目前已與顧問商討解決方面，但面對銷售及盈利下跌，以及離岸債務融資問題，故花旗將旭輝評級從「中性」降至「沽售」，目標價降75%至0.2元。

合景泰富的土儲及投資物業具有價值

合景泰富早前已公布2.12億元銀行有息貸款及其他貸款出現違約，引發公司需要償還總值310億元人民幣的長期有息貸款及其他貸款，故集團或需要全面債務解決方案，惟花旗看到合景泰富的土儲及投資物業具有價值。不過，基於銷售及盈利下跌，花旗調低合景泰富評級至「沽售」，目標價降14%至0.86元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁  

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】以色列戰火何以震撼全球　50年前經驗不容輕視？

相關文章：【內房危機】碧桂園今日兩票據息到期、據報將宣布海外債務重組計劃　股價跌6%

相關文章：【恒大危機】恒大境外債權人發聲：遭蒙在鼓裡　促與監管機構解決問題

編輯：陳韻妍

港股 合景泰富集團（01813） 旭輝控股集團（00884） 中駿集團控股（01966） 大行報告 內地物業 花旗銀行 旭輝 合景泰富
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【騰訊700】港股半日市　騰訊照掟4億回購

下一篇文章

【盈喜｜券商】耀才證券料上半財年賺逾3億　按年增31%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款