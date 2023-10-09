【以巴衝突】以色列擬售300億美元外匯穩滙市　賣國債獲數倍超購

▲ 【以巴衝突】以色列幣貶2% 央行擬售300億美元外匯救市

以色列央行宣布出售一項300億美元外匯的計劃。 在未來一段時間內，央行將在市場上運作，以緩和謝克爾滙率波動，並為市場的持續正常運作提供必要的流動性。

另外，於傍晚6時拍賣20億元謝克爾國債，年期由3年至28年不等，均獲得3至7倍超額認購。

以巴近日爆發衝突，謝克爾周一下跌逾2%，1美元兌3.9204謝克爾，是7年來最低水平。以色列在上周六上午遭遇襲擊後向哈馬斯宣戰，並在周一加大了對加沙地帶的轟炸。

央行網站今亦公布，除了300億美元的計劃外，在必要時，央行還將通過市場上的SWAP機制向市場提供高達150億美元的流動資金。央行將續監測事態發展，跟蹤所有市場，並在必要時利用現有工具採取行動。

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編輯：胡學能