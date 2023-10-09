希臘歐洲銀行成功向政府回購股份 為第一家終止HFSF參股的銀行

希臘歐洲銀行（EURB）周一表示，已從國家控制的銀行救助基金HFSF手中回購了1.4%的股份，以結束國家對其股本的參與。

希臘歐洲銀行是希臘市值最大的銀行，而是希臘政府在經濟危機期間參股的四家系統性銀行之一，也是第一家終止 HFSF 參股的銀行。它提出每股 18 歐元或 9,370 萬歐元的收購價，並表示打算註銷這些股份。

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歐洲銀行執行長福基翁-卡拉維亞斯（Fokion Karavias）在一份聲明中說：「成功回購HFSF 在歐洲銀行的全部股份，對該銀行、銀行系統和希臘經濟來說都是 一個里程碑。」

在希臘長達十年的金融危機期間，HFSF 注資約 500 億歐元（527.7 億美元），對四家貸款機構進行資本重組。高級銀行官員告訴路透社，政府下一步計劃出售希臘第二大銀行希臘國家銀行（NBG）20%的股份。

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撰文：張瑋婷