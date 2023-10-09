▲ 【盈喜｜券商】耀才證券料上半財年賺逾3億 按年增31%

耀才證券 （01428） 發盈喜，預計至9月底財年上半年盈利約3.03億元，較去年同期增長31%，歸因於客戶長期支持、多項針對市場變化的宣傳策略和成本控制措施奏效。耀才證券稱，期內港股成交額按年跌12%至138,998億元，反映公司盈利比市場優勝。

該行又指，港股在人民幣匯率持續偏軟的情況下，導致港股在未有足夠南下北水灌溉，而內房衍生的問題持續發酵，驅使多個相關板塊亦受牽連，令投資者對投資港股的取態變得保守，港股在欠缺實質的支持下，回落至跌穿 18,000點水平。在成交萎縮下，投資者不論對港股及認購新股的意欲驟降。

耀才指，在多項產品服務宣傳外，也安排部分位於人流旺盛地區的分行實施一星期七天營業，從而促使開戶人數在逆境下仍穩步上揚。

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編輯：麥德銘