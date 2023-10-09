帝堡城錄本月首宗成交　三房988萬轉手　帳蝕逾一成

中原地產黎宗文表示，月底將公布新一份施政報告，樓市整體觀望氣氛濃厚，沙田大圍區本月暫錄約14宗二手成交，與上月同期相若，其中沙田帝堡城剛錄本月首宗成交，屋苑最新錄8座低層C室，單位實用面積873平方呎，3房連套房間隔，6月開價約1,150萬元，7月減至1,098萬元，日前議價後以988萬元易手，實用面積呎價11,317元。

據了解，新買家為用家，見屋苑環境舒適，單位業主提供較大議價空間，即入市單位自住。原業主則於2020年以1,145萬元購入單位，持貨3年，現轉手賬面蝕讓約157萬元離場，單位 貶值約13.7%。

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