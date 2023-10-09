▲ 【中海油883】中海油據報延遲一周償還13億美元債券 未悉原因

據《彭博》報道，中海油 （00883） 原先在10月3日到期的13億美元債券將延遲至10月10日償還，引發部分債權人研究是否出現違約的可能性 。中海油今隨油金股板塊做好，最多升半成。

該筆美元債由中海油在澳洲註冊成立的實體Cnooc Curtis Funding No. 1 Pty於2013年發行。彭博引消息人士透露，一些持有人接獲清算所通知，中海油計劃10月10日兌付。

據悉中海油未有提供延遲還債的原因，但到期日正值內地今年9月29日至10月6日中秋國慶假期，其價格顯示為99.99美仙，暗示對於這家投資級集團的支付能力幾乎不存在擔憂。不過，此事在部分債權人中引起爭議，討論在受到假期安排的影響下，究竟何等情景構成違約，迫使他們仔細研究票據在10年前發行時所使用的發行備忘錄。

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編輯：胡學能