【中海油883】中海油已付13億美元債券　較原訂兌付日晚一周

▲ 【中海油883】中海油據報延遲一周償還13億美元債券 未悉原因

據《彭博》報道，中海油 （00883） 原先在10月3日到期的13億美元債券將延遲至10月10日償還，引發部分債權人猜測中海油會否出現違約 。事隔一周，有中海油該筆美元債券持有人指，在香港時間10月11日早上收到中海油付款，估計與內地上周放十一國慶長假期有關。

受以巴局勢推高油價，中海油股價連升3日，今再升1.6%，報13.74元，近3日累升近半成。

該筆美元債由中海油在澳洲註冊成立的實體Cnooc Curtis Funding No. 1 Pty於2013年發行。彭博引消息人士上周透露，一些持有人接獲清算所通知，中海油計劃10月10日兌付。

中海油當時未有提供延遲還債的原因，但到期日正值內地今年9月29日至10月6日中秋國慶假期，其價格顯示為99.99美仙，顯示當時市場對中海油支付能力幾乎不存在擔憂。

不過，在中國民企債務頻傳告急的時刻，中海油推遲支付也引起部分部分債權人議論何等情景可能構成違約，迫使他們仔細研究票據在10年前發行時所使用的發行備忘錄。

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編輯：胡學能