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人流比去年同期急升七成　銷售增四成　K11商場長假期丁財兩旺 

股樓投資 17:14 2023/10/09

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中港通關後首個中秋節及「十一黃金周」長假期，吸引不少內地旅客訪港。新世界發展（00017）旗下K11集團透露，K11 MUSEA及K11 Art Mall在長假期表現強勁，人流比去年同期急升超過七成，創開業以來歷史新高，而整體銷售同比亦增長超過四成。 

K11 集團預料，零售市道將持續暢旺，估計年終前顧客的消費意慾及消費金額會進一步上升，將持續升級商戶組合，迎接節日消費旺季。 

資料顯示，K11 MUSEA在長假期間舉辦多場文化藝術活動，吸引不少市民及旅客到訪，包括與星光大道合辦之全港首個尖沙咀文化海濱市集，以及中國新進女藝術家王子平的個人展覽。 

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撰文 : 黃卓賢

K11 MUSEA 文娛藝術 零售 尖沙咀 新世界發展（00017）

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【消費零售】K11 MUSEA及 K11 Art Mall 中秋黃金周丁財兩旺 人流按年急升逾 70% 銷售同比增逾40%

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