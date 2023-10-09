人流比去年同期急升七成　銷售增四成　K11商場長假期丁財兩旺 

中港通關後首個中秋節及「十一黃金周」長假期，吸引不少內地旅客訪港。新世界發展（00017）旗下K11集團透露，K11 MUSEA及K11 Art Mall在長假期表現強勁，人流比去年同期急升超過七成，創開業以來歷史新高，而整體銷售同比亦增長超過四成。

K11 集團預料，零售市道將持續暢旺，估計年終前顧客的消費意慾及消費金額會進一步上升，將持續升級商戶組合，迎接節日消費旺季。

資料顯示，K11 MUSEA在長假期間舉辦多場文化藝術活動，吸引不少市民及旅客到訪，包括與星光大道合辦之全港首個尖沙咀文化海濱市集，以及中國新進女藝術家王子平的個人展覽。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機