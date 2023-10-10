【餐飲新浪潮@iM網欄】澳門旅遊業帶動餐飲業 香港可以怎借鍳？

香港餐飲業近年稍出現頹勢，但你可能想像不到，澳門餐飲業正蓬勃發展，這很大程度得益於當地旅遊業的興旺。例如，在2023年第一季度，到澳門的香港遊客比例成長了10%。同時內地遊客數量大幅增加，現已成為內地旅客熱門目的地十強之一。

近年澳門餐飲業生態

為什麼澳門旅遊業可以成功？這就不得不訪問現為氹仔舊城區的傳播總監，主力負責村內文創項目的Pamela Chan。她可算是其中一位定調了現在澳門旅遊業發展的重要人物。

她首先提到，如果要細緻分析澳門餐飲業的情況，其實在近幾年也是有所轉變，主因是澳門本地居民的消費模式出現變化。除了假期時，當地居民總喜歡到中國內地消費外，也出現了喜歡光顧小吃店而不喜歡吃正餐的消費習慣，導致本地社區餐飲業受到一定影響。

而另一方面，特意到賭場酒店的高端VIP客人不減，這推動著澳門高級餐廳業務的發展。同時，旅遊區的餐飲生意依然沒有消退。事實上，這在現時的經濟環境下，已實在不易。

打造另一種澳門形象——文化澳門

這個題目要訪問Pamela Chan的原因，除了是因為她在旅遊業擔任要職，更重要是，她真的非常喜歡澳門，非常熟悉澳門。她優雅大方，常微帶笑容，而只要一問她任何有關澳門的事，例如是能吃到某道菜式的餐廳，或者某些具獨特歷史價值的景點，她總是非常熱情，且毫不保留地侃侃而談。

這也許是因為她曾在澳門航空擔任空中服務員，也曾在酒店業擔任要職，她靠著在不同服務業一點一累積，建立了對澳門的自豪感。而這些工作經驗，也讓她觀看澳門旅遊業發展時，有着獨特視角。

對她而言，她首先看到了澳門東西匯萃，深藏著優厚的歷史文化。為此，她找了藝術家和行銷專家，共同改造氹仔村，通過打造文化景點，令氹仔村成為可持續遺產，給旅客獨特的體驗。

又例如，在疫情前，Pamela早已在氹仔村舉辦的日本文化音樂祭。活動透過結合音樂及文化元素，成功吸引遊客，大量的媒體曝光，也提升了澳門的知名度。

香港近期積極討論舉辦更多夜市和文化節慶，或者可借鑑澳門這些成功經驗。

澳門X香港的可能性

她提及到，在澳門的內地遊客一般而言都消費力強，他們深受KOL文化影響。所以，如果澳門與香港加強合作，共同發展旅遊業，可以針對旅客的特性，聯合做一些Pop up，甚至是共同舉辦一些活動節慶，以促進彼此的曝光。

對於Pamela來說，澳門的餐飲特色與香港一樣，也是中西交融。有趣的是，她提到，澳門菜除了帶有葡萄牙菜的特色，還帶著馬來西亞菜的風味，主因是當時的葡萄牙殖民者，是先到馬來西亞附近的沿岸地區，才來到澳門。

其實，氹仔村曾舉辦文化美食節，若以「中西薈萃」作為一個大主題，結合香港一同舉辦，絕對是一個好的美食節主題。

人才是服務業的核心

無論是餐飲業還是旅遊業，人才都是最重要的，因為這都是講究人與人互動交往的行業。所以她認為，有志從事行業的年輕人，除了不要怕蝕底，盡力做好每件事外，更要嘗試學習更多技能，例如是AI設計、內容撰寫、影像類的技能，甚至是新的IT軟件。關鍵是，要理解Marketing這個行業的各個面向，才能在瞬息萬變的時代立足。

作者_ Alexandra（梁翠欣）簡介： Alexandra（梁翠欣）為資深餐飲公關及社交媒體營銷專家，畢業於浸會大學公關廣告系，自小鍾情餐飲業，曾為多間知名飲食集團及餐廳效力，於2020年創立香港餐飲公關及市場推廣公司Monogic。 Alexandra熱衷分享作為餐飲公關的所見所聞，人物故事和行業趨勢動向，希望藉文字讓更多人重新認識香港這個美食天堂，推廣本地餐飲文化。

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