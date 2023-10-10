【奢華美食】從輸入變輸出　多家杜拜餐飲品牌計劃全球開設分店

杜拜作為最為奢華的城市，過往一直進口大量的外國一流餐飲品牌，但現在正要變成出口美食時刻。在阿聯酋的旅遊機構積極在海外推銷杜拜餐飲下，多家杜拜高級餐飲品牌正計劃在全球開設分店。

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杜拜是阿聯酋人口最多的城市，作為中東地區的經濟和金融中心，杜拜急速發展為中東最為奢華享受的城市。過往杜拜從全世界進口最好的餐廳，但隨著杜拜酒店業的成熟和擴張，當地最熱門的本土餐飲品牌正出口到其他大都市，分店陸續在全球各地開業。

總部位於杜拜的Fundamental Hospitality將斥資1.4億美元（約11億港元），到2024年在全球開設18家概念餐廳和俱樂部，例如Gaia、NYX 和Shanghai Me，其中包括倫敦、邁阿密和西班牙馬貝拉等國際城市。

於2022 年被首屆中東北非50家最佳餐廳名單評為「值得關注」餐廳，在杜拜深受喜愛的拉麵餐廳Kinoya，早前亦在倫敦 哈羅德百貨公司開設分店。今年榮獲第二顆米其林的印度餐廳 Trèsind Studio，其母公司亦計劃在今年底前在印度開設多家餐廳。

杜拜作為全球頂級餐飲集中地的聲譽日益上升，加上當地經濟強勁使餐廳生意興隆下，推動了杜拜本土餐飲品牌的擴張。加上阿聯酋的旅遊機構積極在海外推銷杜拜餐飲，例如在英國ITV網路贊助了《迪拜菜餚》(Dubai Dishes) 等電視節目，均令海外人士對杜拜的餐飲美食提高了興趣。

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責任編輯：李智賢

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