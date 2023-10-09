▲ 【K11集團】K11 MUSEA及K11 Art Mall十一黃金周人流升逾70%再創新高 銷售增超過40%

新世界發展 （00017） K11集團旗下K11 MUSEA及K11 Art Mall於中秋節及國慶長假的表現強勁，人流較去年同期急升超過70%，再創開業以來歷史新高，整體銷售按年增長超過40%。K11集團預料，零售市道將持續暢旺，估計年終前顧客的消費意慾及消費金額將進一步上升，將持續升級商戶組合，迎接節日消費旺季。

K11 MUSEA致力提供多元化商戶組合，持續引進不同類別的品牌，提供集購物、餐飲和文化體驗於一身的獨特體驗，包括運動休閒服裝品牌Lululemon K11 MUSEA專門店已於10月初登場，時裝品牌Balmain期間限定Pop-up將於10月中登陸，兩大內地人氣網紅店林香檸手打檸檬茶及太二酸菜魚，將分別於10月中及12月進駐。主打西日式慢煮牛肉飯的Slow Cow將於11月登場，為本港首間以日本殿堂級插畫大師原田治著名作品系列OSAMU GOODS為主題的餐廳。

相關文章：【香港夜繽紛】星光夜市助K11 MUSEA上周末晚人流按周升30% K11：料十一長假期人流繼續暢旺

相關文章：【香港夜繽紛】K11 MUSEA推星光夜市 張之杰：香港人最叻是反應快，相信「香港一定可以搞得掂」

編輯：陳韻妍