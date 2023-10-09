意大利為提高赤字目標而承受貸款成本上升的代價 歐央行決策者要求各國政府收緊銀根

歐洲中央銀行（European Central Bank）決策者克諾（Klaas Knot）周五（6日）表示，意大利正在透過提高借貸成本來為提高赤字目標付出代價，並要求各國政府收緊銀根，否則將面臨市場約束（Market Discipline），即將監督和約束銀行的任務授權給國內和國際的監管機構和市場參與者，讓銀行以安全、穩健的方式來經營。

這位荷蘭央行行長的言論很可能意味著他認為歐洲央行沒有必要幹預債券市場和縮小意大利與德國借貸成本之間的利差。克諾曾指，過去幾周，由於赤字軌蹟的上調，（意大利）的利差略有上升，「因此，市場約束仍然存在。」

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如果歐洲央行認為一個國家承受了過大的市場壓力，它可以購買該國的債券，去年和 2020 年大流行最嚴重的時候，歐洲央行就購買了該國的債券。但他亦明確表示，如果它認為一個國家因實施不健全的經濟政策而自找麻煩，它就不會這麼做。

意大利計畫在2023年至2025年期間將預算赤字提高235億歐元（248億美元），以資助家庭、工人和退休金領取者的支持措施。這項宣布導致意大利和德國的10年期公債殖利率差距在本周擴大到200.2個基點，為3月以來最大，在藉貸成本已經很高的情況下，這給歐元區最弱的借款國之一帶來了壓力。

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克諾是歐洲央行第一位直接談及意大利困境的決策者，但他表示，不適當的財政慷慨使歐洲央行更難降低通膨，這種情況也延伸到了其他國家。他表示：「現在是......為未來經濟可能再次陷入衰退時建立財政緩衝的時候了，但我們看到的是，所有國家的赤字都接近3%（歐洲目標）或高於3%。有人不願意幫忙支持我們努力穩定歐元區經濟。」

在同一次會議上發言時，歐洲中央銀行鷹派成員武伊契奇（Boris Vujcic）也呼籲在經歷了疫情巨額赤字之後要遵守財政紀律。

武伊契奇說：「那些足夠謹慎的財政部長們......利用高通膨時期降低了公共債務。"其他人則少得多，因此如果他們做得不夠，就會有更多的問題出現。」

歐洲央行理事會成員、理事會中最著名的鷹派人物施納貝爾（Isabel Schnabel）在周五早些時候發表的一篇採訪中表示，近期收益率的飆升意味著「各國政府需要更加謹慎」。

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記者：張瑋婷