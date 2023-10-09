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【恒大危機】恒大境外債權人發聲：遭蒙在鼓裡　促與監管機構解決問題

股市 16:42 2023/10/09

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【恒大危機】恒大境外債權人發聲：遭蒙在鼓裡　促與監管機構解決問題

中國恒大 （03333） 上月臨陣叫停境外債權人重組會議，聲稱合計持有逾60億美元的恒大債券持有人周一（9日）發聲明，批評恒大將持債人蒙在鼓裡，要求恒大與中證監和發改委解決任何監管問題。恒大周一股價跌13%，報0.275元，成交2400萬元。

中國恒大上月叫停會議後曾公告，旗下主要附屬公司恒大地產集團因被立案調查，不能滿足發行新票據資格。

在最新聲明稱，債權人指恒大聲稱「無法合符監管原因實施重組」並不合理。臨時小組在聲明中表示，「很難相信國家發改委實際上會阻止一家處於困境中的公司通過修改違約債務來進行重組」。

該批債權人委托美馳亞洲（Moelis & Company Asia）、凱易律師事務所（Kirkland & Ellis）發聲明，並指投資者分別來自紐約、倫敦和香港。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：麥德銘

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