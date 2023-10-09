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【航運股】東方海外第三季收入17.6億美元　按年跌65%

股市 16:42 2023/10/09

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【航運股】東方海外第三季收入17.6億美元　按年跌65%

東方海外 （00316） 公布，第3季度總收入按年減少65.1%，報17.6億美元。期內，總載貨量升6.7%，運載力升13.6%。整體運載率較去年同期下降5.1%，每個標準箱的整體平均收入，較去年第3季減少67.3%。東方海外股價升0.7%，收報105.2元。 

按航線計，太平洋航線收入跌67.1%，亞洲／歐洲航線跌71%，大西洋航線跌56.7%，亞洲區內／澳亞航線跌59.3%。

至於首三季計，東方海外總收入按年減少61.8%。總載貨量及運載力分別增加1.5%及7.6%，整體運載率較去同期下降4.8%，而每個標準箱的整體平均按年減少62.4%。

【業績｜航運股】東方海外曾插13%　派息銳減86%至約6.7元、結束超高股息周期　半年收入跌59%

【大行報告】富瑞：旺季延遲及貨量疲弱致運費難升 料東方海外盈利見頂 維持「跑輸大市」

【航運股】東方海外挫4%　第二季收入19.8億美元　按年跌62.6%

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責任編輯：梁浩碩

港股 東方海外國際（00316）
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