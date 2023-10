【消費零售】K11 MUSEA及 K11 Art Mall 中秋黃金周丁財兩旺 人流按年急升逾 70% 銷售同比增逾40%

通關後首個中秋節及「十一黃金周」長假期,K11 集團旗下 K11 MUSEA及 K11 Art Mall 表現強勁,人流比去年同期急升逾70%,再創開業以來歷史新高;整體銷售同比亦增長超過 40%。



K11 MUSEA 在長假期間舉辦多場文化藝術活動,吸引大量市民及旅客到訪,包括與星光大道合辦之全港首個尖沙咀文化海濱市集「星光夜市 Night Market by The Sea」,以及中國新進女藝術家王子平的個人展覽《愛痕與無盡冒險》(Traces of Love and Timeless Adventure)等。

本年度 Digital Art Fair 下周起將於 K11 MUSEA 舉行,為該展覽首次在九龍區舉行。Digital Art Fair 為全球著名數碼藝術展覽,今年會深入探討人工智能(A.I.)藝術,展覽共設有五個展區,展示來自全球的創新數碼藝術作品。Digital Art Fair 享負盛名的沉浸式房間(Immersive Room)亦將載譽歸來,並將展出由全球著名數碼藝術家兼3D 動畫先驅 David Ariew 製作、堪稱「視覺冥想」的沉浸式藝術作品《Quantum Transcendence》。作品存在於純光和反射的維度,讓參觀者通過多感官體驗創新的數碼藝術。

除了精彩的文化藝術活動,K11 MUSEA 亦致力提供多元化且優質的商戶組合,持續引進不同類別的品牌,提供集購物、餐飲和文化體驗於一身的獨特體驗。其中運動休閒服裝品牌 Lululemon K11 MUSEA 專門店已於10月初登場; 始創於巴黎的經典時裝品牌 Balmain 期間限定 Pop-up 將於10月中登陸。另外 由「白松露之王」Chef Bombana 主理的 Octavo Group ,旗下位於K11 MUSEA之餐廳 Cannubi、Tuber 及 KILO Steakhouse 於十月份推出限定白松露菜單。

「Z 世代」潮流據點 K11 Art Mall 亦繼續引進特色商戶,如 加拿大高端戶外品牌 Arc'teryx 始祖鳥位於 K11 Art Mall 之分店經擴充後,於上月底重開,並成為全港最大概念店。該店為本港唯一推廣「山地課堂 Arc'teryx Academy」概念之分店。而人氣爆谷品牌 180 Popcorn 及丹麥時尚防水衣飾品牌 RAINS 將也於10月中登場。而 兩大內地人氣網紅店:林香檸手打檸檬茶及太二酸菜魚,將分別於10月中及12月進駐。

