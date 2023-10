【以巴戰爭】伊朗被指助哈馬斯策劃 美國稱未有證據

巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯(Hamas)周末向以色列發動突襲,引起地區戰爭危機。美國媒體引述消息人士指出,伊朗政府暗地協助哈馬斯發動襲擊。美國政府則表示,暫未有證據顯示德黑蘭政府直接參與。

華爾街日報引述哈馬斯及同由伊朗資助的黎巴嫩什葉派激進組織真主黨(Hezbollah)的高層,指伊朗伊斯蘭革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps,IRGC)早於8月已與哈馬斯合作,策劃上周六(7日)發動突襲。

IRGC官員被指於上周一(2日),在黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)與哈馬斯在內4個武裝組織代表會面時,同意哈馬斯發動襲擊。

消息人士透露,IRGC策劃多方威脅方案,打算全面封鎖以色列。由真主黨及武裝組織「解放巴勒斯坦人民陣線」(Popular Front for the Liberation of Palestine)在北面施襲,巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動(Palestinian Islamic Jihad)與哈馬斯在約旦河西岸及加沙地區攻擊。

伊朗駐聯合國代表團發言人表示,支持哈馬斯的行動,但否認參與策劃。發言人稱由巴勒斯坦人士發起的反抗屬自主行動,而且合符巴勒斯坦民眾的合法權益,重申伊朗政府並無參與,一切屬巴勒斯坦人的行動。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)周日(8日)亦表示,美方未有證據顯示伊朗有份參與或背後運作今次哈馬斯的攻擊,但強調兩者有長年聯繫。

以色列駐聯合國大使埃丹(Gilad Erdan)手把矛頭指向伊朗,指德黑蘭政府在叙利亞及黎巴嫩曾與包圍以色列的恐怖主義武裝組織會面,不難聯想他們打算合作。

