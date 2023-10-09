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【亞洲經濟】法外貿：美元強勢將持續　除人行及日央行以外的亞洲央行傾向按兵不動

宏觀解讀 16:28 2023/10/09

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【亞洲經濟】法外貿：美元強勢將持續　除人行及日央行以外的亞洲央行傾向按兵不動

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia García Herrero）表示，現時市場充斥不明朗因素，如油價走勢存在不確定性，故除了中國人民銀行及日本央行外，亞洲央行在貨幣政策上傾向暫時按兵不動，但人行及日央行因貨幣政策走向與其他央行迥異，令人民幣及日圓受壓，兩者要採取主動措施應對。

艾西亞認為，美元強勢將會持續，對歐洲、中國及新興市場來說均屬不利，特別是大宗商品進口國，成本將會大增，也會減低中國吸引資金流入的成效。

中歐關係不會出現重大改變

歐盟早前啟動對中國電動車反補貼調查，艾西亞指，地緣政治風險加劇下，歐洲被迫要選擇靠邊站，現時立場已相當清晰，面對經濟安排問題下，歐洲限制對華出口人工智能、芯片及生物科技相關技術，以降低風險，預期在可見將來中歐關係不會出現重大改變。

法國外貿銀行首席研究解決主管Cyril Regnat預期，美國個人消費市道會逐步放慢，預期美國明年經濟增長約1.5%，而歐洲經濟或受累於通脹高企，部分國家恐出現衰退。

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