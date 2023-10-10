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【綠債2023】零售綠色債券4273周三掛牌　專家籲低見幾錢可撈貨收息？

Hot Talk 18:12 2023/10/10

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【綠債2023】零售綠色債券4273周三掛牌

第2批零售綠色債券 （新上市編號：04273） 於富途證券（美：FUTU）、輝立證券及耀才證券 （01428） 的暗盤於100元左右爭持激烈，最高曾見100.8元，一手不計手續費最多賺80元。零售綠債將於周三（11日）在港交所 （00388） 正式掛牌。專家以美息仍未見頂為由，料新一批綠債仍有機會跌破100元面值的底價，若低見99.5元時，不妨撈底博長揸收息。

市料綠債首掛造價介乎99.5元至102元

綠債掛牌日期首掛收市價首掛最低價首掛最高價全日總成交額成交量今天收市價票面息
新綠債 （04273） 10月11日100.2元*99.5元*102元*不適用不適用不適用4.75厘
首批綠債 （04252） 去年5月19日99.7元99.55元99.95元12.86億元1290萬份（佔發行規模約6.45%）**96.5元（到期孳息率4.7厘）2.5厘
*第2批綠債的造價估計綜合致富、信誠及耀才證券估計
**去年首掛的總成交未計銀行的OTC場外交易

致富證券董事暨證券業部主管郭家安回應本報查詢指，綠債首掛的高低價料介乎99.5元至100.2元左右，皆因港股市況低迷，疊加市料美國仍再加息0.25厘，兼且預期高利率橫行一段長時間，皆影響綠債的承接力，散戶或對外圍的宏觀大局不太理解，寧輸少少斬䌫。

首批綠債遇美加息周期 首掛即破發

郭家安拆新綠債仍有機破發的底蘊，參考去年5月上市的首批綠債 （04252） ，其時美國剛展開加息周期，10年期美債孳息率直逼3厘，較舊綠債2.5厘墊底息高，機構大戶遂轉吼美債，累舊綠債首掛破發，收報99.7元，跌0.3%。

如今美息已加至5.5厘，適逢憂華府停擺等，上周30年美債息更突破5厘，創16年新高，較新綠債4.75厘包底息高，眼下更因以巴動盪等，料避險資金湧入美元美債。

  • 專家對綠債追揸沽建議：
  • 名嘴陳永陸：若綠債低見99.5元宜加注掃貨，衝上102元至103元趁高獲利，因市料明年美國掉頭減息將利債價（渣打預計明年次季聯儲局開始減、滙豐（HSBC）料明年第3季起兩次累削0.5厘）
  • 致富證券董事暨證券業務部主管郭家安：料綠債破底低見99.5元，具值博率可撈底長揸，因其年回報約近5厘
  • 凱基亞洲投資策略部助理副總裁莫偉民：首掛料不會穿底，若跌至99元宜低吸
  • 輝立證券企業融資經理陳英傑：估計波幅約在100元至100.25元
  • 信誠證券聯席董事張智威：料綠債首掛的造價約100.5元；該行特設回收價優惠，以本周三的開市價到下午3時50分的平均造價釐定回購價
  • 耀才證券行政總裁許繹彬：料守穩底價，最高102元

不過，放眼長線，業界相信綠債乏升值潛力，畢竟這3年本港通脹保持低企。上商研究部主管林俊泓預期，今年CPl只升1.9%，明年及2025年皆料錄得2.3%漲幅；星展香港經濟師謝家曦料今明兩年的CPI升2%，遠較綠債保證年回報4.75厘低。

惟早前兩位學者以理論推算，大膽預估綠債高見106元，分別為浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才，以及冠域商業及經濟研究中心主任關焯照。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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